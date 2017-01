Actualidade

Marcelo Rebelo de Sousa definiu-se hoje como um Presidente da República que não recorre frequentemente ao Tribunal Constitucional (TC) como "uma espécie de defesa", mas que exerce "sem complexo nenhum" o veto político, perante uma divergência forte.

O chefe de Estado falou do seu entendimento do poder de veto perante cerca de 200 alunos da Escola Secundária Ibn Mucana, no concelho de Cascais, numa intervenção inicial de 50 minutos, que aproveitou para falar do exercício das funções presidenciais.

No seu discurso, após o qual respondeu a perguntas dos alunos, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Presidente, em Portugal, "nem é um Presidente tão forte como à americana, nem é um Presidente tão fraco como muitos chefes de Estado europeus", como o alemão, e "é um fusível de segurança a nível do poder central".