Actualidade

Os trabalhadores precários do Estado acusaram hoje o Governo de "pela terceira vez" falhar o prazo anunciado para divulgação do levantamento das situações de precariedade no setor público, exigindo que o faça "de imediato" com vista à sua regularização.

Em comunicado, os 'Precários do Estado' recordam que "a divulgação deste levantamento esteve inicialmente prometida para o verão, depois para outubro e, mais tarde, até ao final do ano", mas "falharam sucessivamente", sendo que, "desta vez, o Governo não justificou nem definiu um novo prazo".

A agência Lusa contactou o Ministério das Finanças, mas não foi possível obter uma reação até ao momento.