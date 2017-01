Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que procura estar "em contacto permanente" com as pessoas por entender que esse é o seu dever como eleito, e não porque esteja a procurar popularidade a pensar numa recandidatura.

"É isso que se espera do Presidente da República. Não tem nada a ver com a ideia: ele está a fazer isto para ser popular a pensar numa recandidatura. Não é nada disso, isso é completamente irrelevante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que o Presidente "está a fazer isso porque deve fazer isso".

O chefe de Estado falava perante cerca de 200 alunos do 8.º ao 12.º anos da Escola Secundária Ibn Mucana, no concelho de Cascais, que já tinha visitado há um ano, durante a campanha para as eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2016.