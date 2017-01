Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 04 jan (Lusa) - A PSP e a GNR registaram 13.123 ocorrências de violência doméstica no primeiro semestre de 2016, representando um aumento de um por cento em relação ao mesmo período de 2015, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O documento "violência doméstica - 2015, relatório anual de monitorização", da responsabilidade da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), indica que as forças de segurança receberam mais 125 participações no primeiro semestre de 2016 em relação ao período homólogo de 2015.

O relatório, disponibilizado agora pela SGMAI, adianta que o maior número de queixas foi apresentado à PSP, que registo um aumento de 3,6 por cento nos primeiros seis meses de 2016 face a período idêntico do ano anterior, enquanto as participações que chegaram à GNR diminuíram 2,6 por cento.(Substitui no primeiro, segundo e terceiro parágrafos "Direção-geral" por "Secretaria-Geral" assim como a respetiva sigla).