A GNR anunciou hoje a detenção de cinco homens por furtos na ordem dos 100 mil euros em residências em Faro e na denominada Margem Sul, no distrito de Setúbal.

"Ficámos com a perceção de que são apenas alguns elementos de uma rede grande. Não conseguimos relacionar com outros elementos para já, uma vez que vão agora decorrer investigações", explicou à Lusa o comandante do destacamento da GNR de Loulé, Paulo Santos.

As autoridades informaram que as detenções resultam de uma investigação encetada por militares da GNR após um furto de vários objetos e de uma viatura numa vivenda localizada na zona do Patacão, no concelho de Faro (região do Algarve).