Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a avançar 0,33% para 4.741,15 pontos e com a Jerónimo Martins a liderar as subidas ao ganhar 5,18%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito terminaram a sessão a subir, oito a descer e duas ficaram inalteradas.

Na Europa, Londres subiu 0,17%, Milão 0,27% e Madrid caiu 0,33%, enquanto as bolsas de Frankfurt e Paris encerraram estáveis.