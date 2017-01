CGD

O Estado concluiu hoje a primeira fase da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) com o aumento do capital social do banco público em 1.445 milhões de euros, disse em comunicado o Ministério das Finanças.

"No âmbito do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Estado, iniciou, com a data de hoje, a implementação do 'General Agreement' celebrado, em 23 de agosto de 2016, entre a Comissão Europeia e o Estado Português com vista à recapitalização da CGD em condições de mercado, sem que esta configure um auxílio de Estado", lê-se na informação enviada à comunicação social pelo gabinete de Mário Centeno.

Nesta primeira fase da recapitalização foi aumentado o capital da CGD em 1.445 milhões de euros, através da conversão em capital de 945 milhões de euros (e respetivos juros) dos instrumentos de capital contingentes (CoCos) subscritos pelo Estado em 2012 e de 500 milhões de euros respeitante à passagem para a CGD das ações da sociedade Parcaixa.