Actualidade

Os vales postais das pensões do regime geral vão passar a ser enviados até ao dia 12 de cada mês, o que implica uma antecipação de seis dias, já que até agora isto era feito até dia 18.

Em comunicado hoje enviado às redações, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social indica que os pensionistas do regime geral da Segurança Social que recebem a pensão através de vale postal a vão receber "entre o dia 03 e de 12 de janeiro, o que reflete uma antecipação face às datas de pagamento que vigoravam até aqui" e garante que este novo prazo de pagamento "manter-se-á no futuro".

Até aqui, a emissão dos vales destes pensionistas era efetuada "por ordem alfabética a partir do primeiro dia útil de cada mês e até ao dia 18", de acordo com informação disponibilizada no portal 'online' da Segurança Social.