A presidente do Conselho de Administração da Lusa afirmou hoje que a agência está a entrar num período de estabilidade financeira e que estão reunidas as condições para que seja cumprida a missão estratégica do próximo triénio.

"Relativamente a 2017, e ao próximo triénio, e respondendo à questão proposta pelo grupo parlamentar do BE sobre as condições para cumprir a missão estratégica que está confiada à Lusa, diríamos que estão reunidas as condições", afirmou Teresa Marques, no parlamento.

A presidente do Conselho de Administração da agência de notícias foi ouvida hoje à tarde na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por proposta do grupo parlamentar do BE, sobre as condições para cumprir a missão estratégica que lhe está confiada.