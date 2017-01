Actualidade

O Presidente da República elogiou hoje a liderança do ministro dos Negócios Estrangeiros no processo que conduziu à eleição de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas (ONU) e condecorou o embaixador de Portugal junto da ONU.

Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu ao embaixador António Mendonça e Moura a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, "num gesto incomum" e "simbólico", perante cerca de 75 representantes diplomáticos de Portugal que lhe vieram apresentar cumprimentos, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o chefe de Estado considerou que "situações únicas merecem soluções únicas" e que "assim é com a eleição do primeiro secretário-geral português das Nações Unidas".