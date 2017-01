Actualidade

(CORREÇÃO) Setúbal, 04 jan (Lusa) - O Vitória de Setúbal qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao bater em casa o Sporting, por 2-1, graças a um penalti nos descontos que deixou os 'leões' fora da competição.

No Estádio do Bonfim, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A, Edinho marcou de grande penalidade, aos 90+4, e desfez a igualdade que permitia ao Sporting estar presente na 'final four'. Venâncio inaugurou o marcador para os sadinos, aos 19 minutos, e Elias fez a igualdade, aos 79.

O Vitória de Setúbal ganhou o Grupo A, com seis pontos, tantos quanto o Sporting, valendo à equipa de José Couceiro a média de idades de jogadores mais baixa, enquanto o Arouca e o Varzim ocuparam o terceiro e quarto lugares, ambos com três pontos. O Vitória e o Moreirense são as equipas já qualificadas para a 'final four', que se realiza no Estádio Algarve, entre 25 e 29 de janeiro. (Corrige terceiro parágrafo: o critério de desempate foi a média de idades de jogadores utilizados e não o confronto direto).