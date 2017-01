Actualidade

O Presidente da Venezuela remodelou quarta-feira o seu gabinete, designando 11 novos ministros, que terão como objetivo principal libertar o território da criminalidade, recuperar a economia, consolidar os programas governamentais de assistência social e garantir a paz.

"Necessitamos de uma renovação necessária do gabinete executivo e chamar às fileiras do governo um conjunto de companheiros, de forma a que se combine a experiência com o compromisso", disse o chefe de Estado.

Nicolás Maduro falava no Quartel da Montanha (onde repousam os restos do falecido líder socialista Hugo Chávez, que presidiu ao país entre 1999 e 2013), em Caracas, durante um transmitido em direito de antena e de forma obrigatórias pelas rádios e televisões do país, naquela que foi a sua primeira alocução pública de 2017.