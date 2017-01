Actualidade

A oposição venezuelana questionou na quarta-feira a competência dos novos ministros do Governo para as funções para que foram designados, após a remodelação governamental anunciada no mesmo dia.

"Aqui o que há é um jogo de peças (...), não lhes importa para nada o bem-estar do povo", disse Jesus Torrealba, da aliança Mesa de Unidade Democrática (MUD), que junta a oposição ao Governo de Nicolás Maduro.

O dirigente disse que os venezuelanos devem, por exemplo, "verificar as estatísticas de segurança no Estado de Arágua", para determinar se o governador daquela região, novo vice-presidente da República, será competente para combater a criminalidade.