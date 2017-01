Actualidade

Um atum rabilho foi vendido hoje por mais de 605.000 euros (cerca de 2.857 euros), naquela que pode ser a última licitação de Ano Novo no mítico mercado de peixe de Tsukiji, que aguarda mudança para novas instalações.

O atum, com 212 quilos, pescado em Oma, em Aomori, no norte do Japão, tem um preço equivalente a cerca de 350.000 ienes (2.857 euros) por quilo, sendo a segunda licitação mais alta num leilão de Ano Novo em Tsukiji.

Pelo sexto ano consecutivo, o atum foi licitado pelo presidente da cadeia de restaurantes Sushizanmai, Kiyoshi Kimura.