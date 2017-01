Actualidade

As autoridades mexicanas detiveram 161 pessoas no estado do México, vizinho da capital do país, acusadas de atos de atos de vandalismo no âmbito dos protestos pela subida do preço do combustível.

Em comunicado, o governo do estado localizado no centro sul do México, informou que 126 adultos e 35 menores foram presos "por vários atos de vandalismo" em estabelecimentos comerciais nos municípios de Acolman, Ecatepec, Naucalpan, Nicolas Romero, Tultepec e Tecamac.

Residentes de Ecatepec confirmaram à agência Efe ter presenciado pilhagens em centros comerciais e lojas na zona, e denunciaram que a polícia não estava a intervir apesar dos assaltos.