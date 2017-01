BES

O grupo de trabalho dos lesados do papel comercial do BES reúne-se hoje para operacionalizar o mecanismo para compensar aqueles clientes, na primeira reunião depois do anúncio público de solução, com a presença do primeiro-ministro.

Este grupo de trabalho é constituído pela Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial, Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e 'banco mau' BES, com mediação do Governo, através do advogado Diogo Lacerda Machado, e reúne-se hoje na sede do regulador dos mercados financeiros, em Lisboa.

Segundo fontes contactadas pela Lusa, a reunião servirá para dar corpo à solução anunciada a 19 de dezembro numa cerimónia pública com a presença do primeiro-ministro, António Costa, nomeadamente os termos dos contratos que serão colocados à avaliação de cada cliente lesado e a forma de constituição do fundo de indemnizações que irá compensar os lesados pelo dinheiro perdido