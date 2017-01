Actualidade

Quase 480 pessoas morreram nas estradas da Tailândia durante o período do Ano Novo, segundo dados oficiais divulgados hoje, mais 25% em relação ao ano passado.

Desde a que a junta militar chegou ao poder, a Tailândia tem intensificado o combate à condução sob o efeito do álcool, incluindo com sanções mais pesadas para os infratores ou até obrigar os condutores a visitar as casas mortuárias e a pegar nos corpos das vítimas de acidentes.

O número de mortes nas estradas atingiu as 478 - acima das 380 registadas durante o mesmo período em 2016, segundo o departamento da prevenção do Ministério do Interior.