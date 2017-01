Actualidade

As forças iraquianas lançaram hoje uma ofensiva com o objetivo de recuperar localidades que ainda estão sob o controlo do grupo radical Estado Islâmico no oeste, perto da fronteira com a Síria, informaram fontes militares.

"Uma operação militar foi iniciada nas áreas ocidentais em Anbar para as libertar do Daesh [Estado Islâmico]", disse o tenente-general Qassem Mohammedi, comandante do Comando de Operações da Jazeera.

Qassem Mohammedi disse que a operação foi conduzida pela sétima divisão do exército, polícias e combatentes das tribos locais, com apoio aéreo da coligação liderada pelos norte-americanos.