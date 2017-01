Actualidade

Duas empresas chinesas assinaram o contrato para construir na capital do Camboja, Phnom Penh, duas torres gémeas que vão passar a ser as mais altas do mundo, superando a altura das Petronas, em Kuala Lumpur, informou a imprensa chinesa.

A Sino Great Wall International e o Wuchang Shipbuilding Industry Group vão construir as torres no prazo de cinco anos, que ficarão situadas nas margens do rio Mekong, vão ter 560 metros de altura (mais 108 do que as Torres Petronas) e serão também o quinto e sexto edifícios mais altos do planeta, escreveu hoje o jornal China Daily.

O projeto, com um orçamento de 2.700 milhões de dólares e assinado a 31 de dezembro, é financiado pelo Thai Boon Roong Group, do Camboja, o qual vai dar o nome aos arranha-céus, e também conta com o apoio da empresa de Macau Sun Kian Ip Group.