Actualidade

Dois quadros do poderoso grupo turco Dogan Holding foram hoje detidos no âmbito de um inquérito sobre eventuais ligações aos presumíveis organizadores da tentativa falhada de golpe de Estado de julho, indicou o grupo em comunicado.

O principal consultor jurídico do grupo, Erem Turgut Yücel, e o antigo diretor executivo, Yahya Üzdiyen, foram detidos após buscas nos seus domicílios e nos seus escritórios, explica a Dogan Holding, particularmente influente nos setores da comunicação social (diário Hürriyet, canal informativo CNN-Türk, agência de notícias Dogan), do imobiliário e da energia.

Segundo o comunicado da empresa, as detenções ocorreram no âmbito de um inquérito que já no início de dezembro levara à detenção do representante do grupo em Ancara, Barbaros Muratoglu.