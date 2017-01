Actualidade

Os preços na produção industrial aumentaram, em novembro, na zona euro, 0,1% face ao mesmo mês de 2015 e 0,3% na comparação com outubro, divulga hoje o Eurostat.

Já no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE), os preços na produção industrial subiram 0,7% em termos homólogos e 0,3% na variação em cadeia.

Face a novembro de 2015, as maiores subidas no indicador observaram-se no Reino Unido (4,4%), na Bélgica (4,1%) e na Suécia (3,2%), enquanto as quebras mais representativas foram registadas no Luxemburgo (-6,5%), na Croácia (-2,7%), na Letónia e na Eslováquia (-2,6% cada).