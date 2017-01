Sidul

Morenito dá lugar ao Moreno Intenso

O açúcar Morenito da Sidul, marca centenária de açúcar no mercado, acaba de ganhar um novo nome e embalagem. Conhecido pela sua textura suave com um fino cristal, o Morenito da Sidul deu lugar ao Moreno Intenso, para fazer justiça às suas características.

O Moreno Intenso é 100% açúcar de cana e é reconhecido pelo seu sabor forte e aroma a melaço de cana. Este açúcar deixa as sobremesas mais húmidas, permitindo que a textura e sabor dos bolos durem mais tempo. O açúcar Moreno Intenso é o aliado perfeito para a confeção de bolos de chocolate, muffins, cupcakes, bolos ou doces tradicionais com frutas. De acordo com Sara Cagigal, Product Group Manager Iberia da Sidul, «estava na altura do açúcar morenito ter um nome adequado às suas características, para facilitar a identificação por parte dos nossos consumidores. Se este açúcar é reconhecido pela sua intensidade de sabor, textura e cor, tinha de ter um nome que refletisse isso mesmo. O rebranding para Moreno Intenso tem como objetivo responder a esta necessidade que detetamos, mantendo inalterável o sabor e a textura». As mudanças de visual não se ficam por aqui. Para a Sidul, o novo ano de 2017 assinala também uma renovação do site. Com uma imagem mais apelativa, o novo site da Sidul apresenta as receitas mais doces para todas as famílias portuguesas, ao mesmo tempo que identifica todos os seus produtos para ajudar na escolha certa para cada receita. Ao navegar pelo novo site é ainda possível ficar a conhecer a história do açúcar: de onde vem, os seus benefícios, como se fabrica e os diferentes tipos de açúcar. O novo site está disponível em www.sidul.pt/