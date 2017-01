6, 7 e 8 de janeiro

Worten com campanha de descontos diretos até 50%

É já a partir de amanhã, dia 6 de janeiro, que entra em vigor, em todas as lojas Worten, incluindo a loja online (www.worten.pt), a campanha Mega Descontão da marca.

Com esta ação, que se prolonga até domingo (inclusive), os clientes podem desfrutar de descontos diretos até 50%, em centenas de produtos. Esta campanha apresenta uma vasta seleção de produtos das áreas da eletrónica de consumo, eletrodomésticos, entretenimento e telecomunicações, com um desconto que pode chegar a metade do preço.