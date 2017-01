Emagril

Resolução de Ano Novo: eliminar a gordura localizada

Natal e Passagem de Ano são sinónimo de excessos e quilos a mais devido a alguns excessos alimentares. As cápsulas Emagril Emagrecimento prometem ajudar o seu organismo a drenar e a eliminar as toxinas e o excesso de gorduras depositados no ventre, nádegas e coxas, tendendo à melhoria do aspeto "pele casca de laranja".

Emagril Emagrecimento Cápsulas contém ingredientes como a faseolamina, chá verde, e um extrato forte de ananás com um teor mínimo de bromelaína de 87 GDU. A fórmula inclui também carica papaya, conhecida pela sua ação diurética e proteolítica que permite a redução da gordura corporal, estimula o suco pancreático e promove a digestão de refeições pesadas, gerando um efeito de "queima" de gordura e consequente emagrecimento.