Actualidade

A Indonésia vai criar uma agência para lidar com as notícias falsas, no seguimento de uma torrente de informações erradas que foram colocadas nas redes sociais, incluindo uma sobre a China ter envenenado sementes à venda nos supermercados.

"A liberdade de expressão é um direito numa democracia, mas também há a obrigação do obedecer à lei", explicou o ministro da Segurança Wiranto, confirmando a informação avançada à AFP pelo porta-voz do Presidente da Indonésia e criticando as notícias "difamatórias, falsas, erradas e que espalham o ódio".

A nova agência vai também ter como tarefa a proteção das instituições de possíveis ataques de piratas informáticos.