Aviação

O grupo Lufthansa anunciou hoje que vai contratar mais de 3.000 novos funcionários ao longo de 2017, maioritariamente assistentes de bordo para as diversas companhias aéreas do grupo.

A Lufthansa, a companhia aérea de bandeira do grupo, irá contratar 1.400 assistentes de bordo para as placas giratórias de Frankfurt e Munique de um total de 2.200 novos funcionários a contratar pelas companhias aéreas do grupo Lufthansa.

As contratações vão estender-se a outros departamentos, como por exemplo a Lufthansa Technik que planeia recrutar 450 novos funcionários para diferentes localizações.