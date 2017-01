Estudo

O setor agroalimentar nacional deve crescer 0,3% em 2016 e 1,8% em 2017, apesar do impacto negativo do Brasil e Angola sobre as exportações, indica um estudo da seguradora de crédito, Crédito y Caución.

Segundo o relatório da Crédito y Caución, a desaceleração da economia em mercados importantes como o Brasil e Angola implicou uma redução das exportações e dos níveis de investimento no setor agroalimentar que foram também afetados negativamente pela moderação das previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (1,0% em 2016 e 1,2% em 2017).

A deflação de 2014 e 2015 teve igualmente um impacto negativo nas margens das empresas, "num ambiente de guerra de preços e forte concorrência", salienta a seguradora num comunicado.