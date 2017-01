Actualidade

O segundo volume da biografia autorizada do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, por José Pedro Castanheira, é um dos destaques entre os 90 títulos a editar este semestre pelas seis chancelas do grupo Porto Editora.

O segundo volume da biografia de Jorge Sampaio, a publicar pela Porto Editora, incide no período em que foi Presidente da República.

Também por esta chancela será lançada a obra "A hope more powerful than the sea", de Melissa Fleming, porta-voz do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas (ACNUR). Segundo a editora Cláudia Gomes da Porto Editora, este livro "é uma dramática chamada de atenção para a situação por que passam milhares de sírios, na sua busca por paz e abrigo na Europa".