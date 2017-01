Actualidade

O défice público de Itália no terceiro trimestre foi de 2,1% do seu Produto Interno Bruto (PIB), enquanto em igual período de 2015 tinha sido de 2%, segundo dados hoje divulgados pelo instituto de estatística (Istat).

De acordo com o Istat, o saldo primário das administrações públicas foi positivo no terceiro trimestre de 2016 e alcançou os 7,169 mil milhões de euros, inferior aos 7,597 mil milhões de euros de igual período de 2015.

O saldo corrente das administrações públicas também se situou em terreno positivo nos 3,454 mil milhões de euros (6,036 mil milhões em igual trimestre do ano anterior), tendo a sua incidência no PIB sido de 0,8% (1,5% no terceiro trimestre de 2015).