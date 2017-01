Actualidade

A Família do Norte (FND), uma das fações brasileiras envolvidas no motim que terminou com a morte de 56 presos em Manaus, capital do Amazonas, "tem ligações estreitas" com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), segundo fonte judicial.

A informação é do Ministério Público Federal e da Polícia Federal do Amazonas, que já investigavam as atividades deste grupo criminoso antes do massacre na cadeia.

Segundo as autoridades policiais, membros da FND tinham ligações aos guerrilheiros colombianos e faziam contactos para comercializar drogas e comprar armamento do exterior para serem usados e vendidos no Brasil.