Actualidade

A visita do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Portugal, prevista para hoje, foi cancelada devido a "constrangimentos meteorológicos", anunciaram fontes oficiais.

Juncker tinha previstos para hoje uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um almoço de trabalho com o primeiro-ministro, António Costa, e uma intervenção no seminário diplomático, em Lisboa.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), "constrangimentos meteorológicos" impediram a vinda de Juncker a Portugal.