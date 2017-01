Novo Banco

O vice-presidente do PSD Marco António Costa disse hoje que o partido apenas falará sobre a compra do Novo Banco depois de o Governo se pronunciar oficialmente e não se precipitará em comentários sobre decisões que podem ser alteradas.

"Manda a cautela que o PSD não se precipite em declarações em concreto sobre a solução A, B ou C, porque este Governo já nos surpreendeu várias vezes com alterações à ultima da hora de decisões que são lançadas para a opinião pública para serem testadas quanto à sua simpatia", afirmou Marco António Costa, quando questionado sobre o anúncio do Banco de Portugal de que a Lone Star é a entidade mais bem colocada para comprar o Novo Banco.

Lamentando a "trapalhada que tem sido a gestão que o Governo tem feito do setor financeiro e bancário", o vice-presidente do PSD adiantou que o partido aguardará "serenamente" por um "pronunciamento oficial" do Governo relativamente às opções que pretende ver implementadas no Novo Banco.