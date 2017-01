Relatório

Cerca de 128 mil portugueses encontraram emprego entre 2007 e 2014 com o apoio do Fundo Social Europeu (FSE), que destinou mais de 70% do investimento em Portugal ao capital humano, revela um relatório hoje divulgado pela Comissão Europeia.

De acordo com o relatório de avaliação dos investimentos realizados ao abrigo do FSE, no quadro de políticas em matéria social e de emprego - orçadas em 9,3 milhões de euros, 6,8 milhões dos quais financiadas pela UE -, mais de 1,2 milhões de portugueses ganharam qualificações, 354 mil receberam formação com sucesso e 128.472 entraram no mercado de trabalho.

O documento sublinha que o apoio do FSE à iniciativa 'Novas Oportunidades' foi "essencial para o seu sucesso, designadamente a sua capacidade de mobilizar grande parte da população ativa e das instituições de educação e formação", tendo contribuído igualmente para a queda da taxa de abandono sobretudo graças a um aumento significativo da oferta vocacional".