CNE

O presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, André da Silva Neto, garantiu hoje a "criação de condições" para que cidadãos angolanos já registados e residentes no exterior exerçam o seu direito de voto nos países onde residem.

"O voto no exterior é feito mesmo no exterior e logo que estiverem reunidas as condições a CNE vai anunciar", disse à imprensa, à margem da cerimónia formal de abertura da segunda fase do processo de atualização do registo eleitoral.

No período de 27 de dezembro de 2016 a 04 de janeiro de 2017,o Ministério da Administração do Território de Angola, que assume a gestão do processo, promoveu "o registo especial" excecionalmente destinado a angolanos residentes no exterior e que estiveram de férias no país.