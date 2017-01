Actualidade

A líder da Oposição em Cabo Verde acusou hoje o Governo do Movimento para a Democracia (MpD) de partidarizar a administração e condicionar a comunicação social pública, considerando que estão a ser violados "princípios elementares" da democracia.

Num balanço sobre os primeiros oito meses de governação do MpD, a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, apontou ainda o que considera ser a "falta de sintonia" entre as promessas eleitorais e a ação do Governo.

"O comportamento do Governo coloca sérias preocupações, dadas as profundas contradições entre o que vem na sua plataforma eleitoral, e o que consagra o programa do Governo, e as práticas que têm ocorrido que, não somente violam os mais elementares princípios democráticos, como ainda nos levam a questionar se haverá bom senso no exercício do poder", disse Janira Hopffer Almada, em conferência de imprensa.