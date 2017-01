TomTom Sports

Nova aplicação motiva-o a fazer exercício

No âmbito do CES Las Vegas 2017, a TomTom anunciou o lançamento de uma nova aplicação, a TomTom Sports, que traz não só dados sobre as atividades, mas também informação útil e motivação a milhões de utilizadores.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A nova aplicação TomTom Sports, co-criada com atletas e utilizadores de aplicações de fitness, leva as pessoas a continuarem a prática de exercício ao apresentar mensagens motivacionais, tendências de atividade e comparações, estatísticas de desempenho ao segundo e funções de partilha social, com um design apelativo e fácil de usar. Esta app reúne numa única plataforma a capacidade de seguir até 12 tipos diferentes de atividades desde corrida, ciclismo e natação a ski ou caminhada. «Criamos wearables desde 2009 e desde então muito mudou. A grande quantidade de dados a que as pessoas agora têm acesso é impressionante. Do que realmente precisam neste momento em que as desculpas ultrapassam a convicção é motivação e um melhor entendimento do que funciona para elas. Com a nova aplicação TomTom Sports transformamos os dados em informação que cumpre esses objetivos. Este lançamento marca o início do que vai ser um ano extremamente entusiasmante para a nossa marca no mundo do desporto», afirma Corinne Vigreux, Co-Founder e Managing Director TomTom Consumer.