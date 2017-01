Kérastase | Withings

Até as escovas de cabelo podem ser inteligentes

A Incubadora de Pesquisa e Inovação Tecnológica L’Oréal juntou-se à empresa Withings para criar a primeira escova inteligente, que através da recolha de dados permite às consumidoras de beleza cuidarem melhor do seu cabelo.

Esta escova é composta por sensores avançados Withings e um sistema de análise de algoritmos desenvolvido pela L’Oréal, que aguarda ser patenteado, e que permite monitorizar os efeitos das diferentes rotinas capilares. A escova surge acompanhada de uma APP móvel, que transforma as informações recolhidas em concelhos personalizados para ajudar as pessoas a cuidarem melhor do seu cabelo. A escova é uma das grandes vencedoras deste ano do Prémio internacional de Inovação CES 2017, que todos os anos apresenta aos consumidores novos produtos tecnológicos com um design e uma engenharia sem precedentes. A escova é composta por um microfone que escuta o som da escovagem do cabelo e identifica padrões, transmitindo informações sobre a maleabilidade do cabelo, a secura, pontas espigadas, quebra e até o nível de frizz; células de carga de 3 eixos que medem a força aplicada no cabelo e no couro cabeludo quando o cabelo é escovado; um acelerómetro e um giroscópio que ajudam a analisar os padrões de escovagem e a contar o número de vezes que o cabelo é escovado, através de um feedback héptico assinala se a escovagem foi demasiado vigorosa; e sensores de condutividade para determinar se a escova está a ser usada em cabelo seco ou molhado, de forma a dar indicações correctas. A própria escova é à prova de salpicos.