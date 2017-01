Actualidade

Os futebolistas Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro treinaram hoje à parte do plantel do FC Porto, após decisão técnica que visa reduzir o grupo de trabalho, referem os portistas no seu sítio oficial.

O FC Porto prosseguiu no Olival, em Vila Nova de Gaia, a preparação do jogo de sábado com o Paços de Ferreira, para a 16.ª jornada da I Liga de futebol, já com André Silva a treinar integrado, mas ainda sem Layún, Otávio e Kelvin.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, Otávio tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado e Kelvin treino condicionado e trabalho de ginásio.