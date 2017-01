SIVA

O administrador da SIVA, Fernando Monteiro, notou hoje o crescimento acima das previsões do mercado automóvel em 2016, que justificou com o impulso dado pelos segmentos do aluguer de carros e do quilómetro zero.

Na apresentação à imprensa dos resultados da importadora da Volkswagen, Audi e Skoda, o responsável citou as estimativas de crescimento anual de 16,2% em 2016, traduzindo 207.345 veículos, enquanto as expectativas se situavam nos 185 mil.

O responsável realçou o "crescimento saudável", mas não deixou de apontar o efeito de "empolamento" do segmento do aluguer de viaturas, no qual um carro pode ter um tempo de vida útil inferior a um ano, e num ano recorde para o Turismo os alugueres cresceram.