Actualidade

A região Centro de Portugal ultrapassou a barreira dos seis milhões de dormidas em 2016, ano que registou aumentos no número de visitantes, na taxa de ocupação dos hotéis e nas receitas dos operadores turísticos.

"Ultrapassar a barreira mítica dos seis milhões de dormidas é uma proeza notável. O ano de 2016 na região Centro foi de consolidação do crescimento, uma tendência que já se tinha registado em anos anteriores, afigurando-se como o melhor ano desde, pelo menos, 2009", disse hoje à agência Lusa o presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre os primeiros dez meses do ano (janeiro a outubro de 2016) revelam um crescimento global médio de dez por cento na região, com as dormidas de turistas nacionais a aumentarem 12,2 por cento e as de visitantes estrangeiros a crescerem oito por cento.