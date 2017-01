Actualidade

O líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDG), Nuno Nabian, acusou hoje o Presidente do país, José Mário Vaz, de estar a perseguir os seus adversários políticos através da justiça.

Nabian, candidato derrotado por José Mário Vaz na segunda volta das eleições presidenciais de 2014, foi hoje ouvido no Ministério Público para que se esclareça as denúncias que fez sobre a existência de um alegado plano para mandar deter e destituir o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá.

Nuno Nabian, que esteve na sede da Procuradoria durante cerca de quatro horas e acompanhado por quatro advogados, disse que a sua convocação perante a justiça foi determinada pelo Presidente guineense, José Mário Vaz.