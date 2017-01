Actualidade

Moçambique foi o único país na África subsaariana a ver o Risco Político, Risco de Incumprimento e Transferências Externas a degradarem-se para Elevado, segundo a análise feita pela corretora de seguros de risco Aon.

"O único país que viu uma deterioração no 'rating' geral este trimestre foi Moçambique, que transitou de Médio-Elevado para Elevado", escrevem os analistas desta consultora de risco, que anualmente elabora um mapa sobre o risco político de quase todos os países.

Na atualização deste trimestre, os consultores escrevem que "Moçambique atravessa uma crise de dívida, exacerbada pela descoberta de fraude governamental e a subsequente suspensão do financiamento e ajuda internacionais, incluindo do programa de assistência do Fundo Monetário Internacional (FMI)".