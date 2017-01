Actualidade

O deputado bloquista Moisés Ferreira anunciou hoje a intenção daquela bancada parlamentar de apresentar uma iniciativa legislativa para que os atuais hospitais com Parcerias Público-Privadas (PPP) "passem para a esfera pública".

Em declaração política no plenário, o tribuno do BE atribuiu a atual situação de degradação do Serviço Nacional de Saúde às políticas do anterior Governo (PSD/CDS-PP) e lamentou as horas de espera dos utentes em urgências de unidades de saúde de todo o país.

"Não podemos gastar 450 milhões de euros por ano em PPP na saúde. O orçamento da saúde não pode ser uma renda para negócios privados. É por isso, por defendermos o SNS e seu reforço, que o BE apresentará uma iniciativa legislativa para que os atuais hospitais em regime de PPP passem para a esfera pública", prometeu.