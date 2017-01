Actualidade

O capitão de Portugal e avançado do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, foi eleito pela 11.ª vez, um registo recorde, para a Equipa do Ano pelos utilizadores da página oficial da UEFA, anunciou hoje aquele organismo.

O jogador português figura na Equipa do Ano pelo décimo ano consecutivo, sendo que quatro delas no meio-campo (de 2007 a 2010), e seis no ataque.

A equipa de 'estrelas' de 2016 inclui quatro estreias e um guarda-redes que continua a quebrar recordes, Gianluigi Buffon (Juventus e Itália), que, aos 38 anos, se tornou no jogador mais velho a ser escolhido para a formação.