Actualidade

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, anunciou hoje que deteve dois homens, na quarta-feira, fortemente indiciados pela prática de crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Em nota de imprensa, a PJ informa que foram detidos dois homens, com a colaboração da PSP, na sequência de confrontos no interior de estabelecimento de restauração e na via pública, numa zona urbana de Leiria.

O coordenador da PJ de Leiria, António Sintra, disse à agência Lusa que os dois suspeitos "estavam ao balcão de um café de bairro, a beber, quando a vítima, residente nas imediações, foi comprar cigarros e beber café depois do jantar, como habitual".