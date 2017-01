Dakar2017

O australiano Toby Price (KTM), vencedor em 2016, abandonou hoje a edição de 2017 do rali de todo-o-terreno Dakar, depois de sofrer uma queda a cerca de 30 quilómetros do final da quarta etapa.

Depois de no último ponto de controlo ter assumido a liderança da tirada, Price caiu ao quilómetro 371 (de 416 cronometrados) da quarta etapa, entre San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia), e teve de receber assistência médica.

De acordo com a informação publicada no site oficial do Dakar, o australiano foi obrigado a desistir, sendo transportado de helicóptero para o hospital, depois de ter fraturado o fémur da perna esquerda.