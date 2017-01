Actualidade

O índice de referência da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje a recuar 0,42% para 4.721,38 pontos, em contraciclo com as restantes praças na Europa, com a NOS a perder mais de 2%.

Entre as 18 cotadas que integram o PSI20, doze desvalorizaram-se, cinco avançaram e uma fechou inalterada (BPI, nos 1,13 euros).

Nas restantes praças, Madrid (IBEX) valorizou-se 0,27%, Londres (FTSE) subiu 0,08%, Paris (CAC) avançou 0,03% e Frankfurt (DAX) ganhou uns ligeiros 0,01%.