Actualidade

A segunda edição do Festival de Teatro Deniz-Jacinto, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, que arranca no sábado, junta este ano companhias profissionais com amadoras, anunciou hoje o município local, promotor da iniciativa.

"É um passo em frente no sentido de um dia podermos transformar o festival num evento de mais qualidade ainda", refere Liliana Pimentel, vereadora da Cultura da Câmara Municipal, citada num comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

A autarca salienta que apenas as limitações técnicas da sala de espetáculos têm impedido a apresentaçao de outros grupos de renome, recordando que a primeira edição foi "bem acolhida pela comunidade de Condeixa-a-Nova" e de outras zonas limítrofes.