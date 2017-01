Actualidade

O Governo vai promover um estudo, até ao final de 2017, sobre as carências habitacionais existentes em Portugal, envolvendo municípios e regiões autónomas, com o objetivo de "garantir o acesso de todas as famílias a uma habitação condigna".

"Em função dos resultados do estudo, se a dimensão do problema o exigir, será ponderada uma resposta extraordinária. Essa resposta poderá passar pelos programas de realojamento já existentes no atual quadro legal, nomeadamente o Programa Especial de Realojamento (PER) e o Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA)", revelou hoje à Lusa fonte do Ministério do Ambiente.

No âmbito do futuro do PER, o parlamento vai debater, na sexta-feira, três projetos de resolução apresentados pelos grupos parlamentares do BE, CDS-PP e PSD.