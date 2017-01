Actualidade

A Associação Empresarial de Soure (AES) anunciou hoje um investimento de 300 mil euros para promoção do espírito empresarial naquele município do distrito de Coimbra e um dos objetivos é criar oito novas empresas até final do ano.

Na sessão de apresentação da iniciativa "Project For You", Paulo Simões, secretário executivo da Associação Empresarial de Soure, afirmou que o projeto tem como destinatários a população do concelho e alunos finalistas de instituições de ensino superior de Coimbra e Leiria.

De entre os objetivos do projeto, que possui uma dotação financeira de cerca de 300 mil euros, 85% dos quais financiados por fundos europeus, estão os apoios à criação de novas empresas, onde se incluem "apoio gratuitos" à elaboração de planos de negócio, apoio técnico e acesso a mecanismos de financiamento, um portal na internet com ferramentas de apoio à atividade empresarial e a "possível disponibilização" de espaços para incubação de empresas.